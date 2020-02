Basket, l’Olimpia Milano chiamata a non fermarsi in Eurolega contro l’Alba Berlino

Dopo tre vittorie nelle ultime tre partite disputate, con tanto di sorriso ritrovato anche in Eurolega contro il Bayern Monaco, per l’Olimpia Milano è di vitale importanza mantenere il momentum, stasera al Forum, contro i tedeschi dell’Alba Berlino. I meneghini, in classifica, occupano l’ottavo posto, l’ultimo disponibile per accedere alla post season, e hanno appena una vittoria di vantaggio sui turchi del Fenerbahçe. Con il Barcellona che li aspetta venerdì (questa settimana doppio turno della massima manifestazione continentale), cedere il passo contro una squadra che ha ormai poco da chiedere alla competizione sarebbe un delitto imperdonabile.

Il sodalizio della capitale tedesca, infatti, al momento occupa l’ultima posizione in classifica, in compagnia di Zenit e Bayern Monaco, con un record di 7-15. Ad appena otto partite dalla fine della regular season, a loro servirebbe ormai un miracolo per accedere ai quarti. I berlinesi, oltretutto, non stanno nemmeno vivendo un grande momento e sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro partite disputate. Nel precedente stagionale contro i meneghini, hanno perso in casa di tre punti. Quella era un’altra Olimpia, decisamente più in forma di quella attuale, ma anche l’Alba era una squadra diversa rispetto a quella in crisi delle ultime due settimane, che sembra ormai aver perso gli stimoli in Europa.

Statistiche alla mano l’Alba Berlino attacca sensibilmente meglio rispetto ai milanesi e produce 96,1 punti su 100 possessi contro i 95,4 della compagine del capoluogo lombardo. Il problema dei tedeschi, però, è una difesa che fa acqua da tutte le parti. Il sodalizio della capitale tedesca subisce ben 102,5 punti su 100 possessi e quando la palla ce l’hanno gli altri è la quarta peggior squadra della manifestazione. Al contrario, l’Olimpia, in difesa, se la cava egregiamente con con 97,2 punti subiti su 100 possessi.

Credit: Ciamillo