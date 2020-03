Basket, l’Olimpia Milano espugna Valencia al cardiopalma e si rilancia nella corsa ai playoff di Eurolega 2020

Il graffio di Vladimir Micov a fil di sirena regala all’Olimpia Milano una vittoria importantissima nella ventottesima giornata di Eurolega 2019-2020: i meneghini espugnano Valencia dopo un tempo supplementare e interrompono la striscia di cinque sconfitte consecutive rilanciandosi nella corsa ai playoff. A La Fonteta, rigorosamente a porte chiuse per fronteggiare l’emergenza coronavirus, la squadra di Ettore Messina si impone con il punteggio di 81-83 e raggiunge gli spagnoli al decimo posto in classifica.

La partenza dell’Olimpia Milano è positiva: Moraschini intende confermare l’ottima prova contro il Real Madrid e guida i meneghini al parziale di 2-9 che stappa il match. Valencia non ci sta e alza il livello in difesa, riuscendo a tenere a digiuno il team lombardo per tre minuti abbondanti e ottenendo così il primo vantaggio della partita (10-9). Negli ultimi 3′ di gioco, però, è monologo milanese: Gudaitis e Scola sono i protagonisti del break di 0-8 che permette all’Armani Exchange di chiudere il primo quarto avanti di sette punti (12-19).

Il secondo periodo è caratterizzato da un elastico continuo tra la volontà di Milano di allungare ulteriormente e il desiderio degli spagnoli di recuperare lo svantaggio: Valencia accorcia fino al -3 ma a fine primo tempo le Scarpette Rosse sono ancora avanti di otto lunghezze (28-36). La terza frazione di gioco è però favorevole ai padroni di casa, che cominciano con un parziale di 9-2 e ritornano prepotentemente a contatto. Le difese continuano a farsi preferire, mentre in attacco fioccano gli errori. Nel finale Tobey firma la parità: a 10′ dal termine il tabellone dice 48-48.

A cominciare meglio l’ultimo e decisivo periodo di gioco è l’Olimpia che, trascinata da Rodriguez, parte con un parziale di 0-6. Ma, come sempre accaduto nel match, Valencia è brava a rispondere colpo su colpo ai meneghini: le triple di Sastre e Tobey e i due graffi consecutivi di Abalde valgono il sorpasso. Sul 58-58 comincia un mini-supplementare da tre minuti: la tripla di Roll pesa come un macigno e fa volare l’Olimpia sul +5, ma Abalde risponde prontamente col gioco da tre punti e Dubljevic in lunetta ristabilisce la parità. Micov concretizza l’ultimo possesso milanese ma Abalde si inventa un gran canestro a due secondi dalla fine: è supplementare.

Nell’overtime Dubljevic prende per mano Valencia: tripla e susseguente schiacciata valgono il +5 a 1’50” dal termine. Scola e Rodriguez trovano due guizzi da campioni e tengono Milano in vita e negli ultimi secondi succede l’incredibile: Colom sbaglia due liberi consecutivi e Micov a fil di sirena piazza la tripla della vittoria.

TABELLINO

VALENCIA – OLIMPIA MILANO 81-83 dopo OT (12-19, 16-17, 20-12, 17-17, 16-18)

VALENCIA – Colom 8, Marinkovic 2, Ndour 12, Abalde 21, Labeyrie, Van Rossom ne, Tobey 7, Dubljevic 19, Vives, San Emeterio 9, Sastre 3, Doornekamp. Allenatore: Jaume Ponsarnau.

MILANO – Della Valle, Micov 13, Biligha ne, Gudaitis 6, Moraschini 6, Roll 11, Rodriguez 16, Tarczewski 8, Crawford 7, Sykes 5, Brooks, Scola 11. Allenatore: Ettore Messina.

