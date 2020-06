Basket: l’Olimpia Milano ha trovato l’accordo con Shavon Shields

<!– –>

L’Olimpia Milano si conferma la regina del mercato. E’ notizia di pochi minuti fa che la società di Ettore Messina ha trovato l’accordo con Shavon Shields. Una trattativa, che come riporta Sportando, si completerà quando l’americano finirà la stagione di ACB con la maglia del Baskonia.

Shields è una vecchia conoscenza del campionato italiano, visto che ha giocato con Trento, con cui ha raggiunto la finale due anni fa, perdendo poi proprio contro Milano. Successivamente l’americano si è trasferito al Baskonia e nell’ultima stagione di Eurolega ha viaggiato a quasi dieci punti di media (9.5) con il 35% da tre punti.

Loading…

Loading…

Come detto, Milano è scatena sul mercato. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità di Kyle Hines. Oltre all’ex CSKA Mosca dovrebbe ormai essere ben avviata la trattativa con Malcolm Delaney. Per quanto riguarda, invece, Gigi Datome, Sky Sport riferisce di un triennale offerto al giocatore, ma la decisione definitiva arriverà dopo il 15 giugno, quando Obradovic si incontrerà con la dirigenza del Fenerbahce per capire quale potrà essere il budget della società turca.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo

<!– –>