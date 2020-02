Basket, l’Olimpia Milano lotta a Barcellona ma si arrende a un super Malcolm Delaney

L’Olimpia Milano lotta orgogliosamente fino alla sirena ma deve arrendersi a un sontuoso Malcom Delaney che trascina Barcellona alla vittoria per 84-80. 26 punti per lo statunitense, che permette al team catalano di agguantare nuovamente i rivali del Real Madrid al secondo posto in Eurolega 2019-2020; l’Olimpia Milano conserva l’ottava posizione, che ora però condivide con il Fenerbahce.

Il Barcellona prova a sprintare in apertura di match ma Milano risponde presente. Il parziale di 8-0 dei blaugrana non determina un solco netto tra le due squadre, perché Nedovic e Brooks con due importanti canestri da tre tengono a galla i meneghini: a fine primo quarto il punteggio è 23-17. Il secondo periodo è esaltante per l’Olimpia, che con Micov opera il sorpasso al minuto 14. I catalani non riescono più a segnare, mentre il team di Ettore Messina trova un ottimo contributo da tutti gli effettivi: all’intervallo Milano è avanti per 36-45.

Come spesso succede, però, il terzo quarto è da dimenticare per i milanesi, che dilapidano tutto il vantaggio costruito nella frazione precedente: Mirotic e Delaney prendono per mano il Barcellona e lo portano nuovamente avanti nel punteggio (63-59 alla penultima sirena). Nell’ultimo periodo di gioco infuria la battaglia, ma gli spagnoli possono contare su un Delaney in stato di grazia: il trentenne originario di Baltimora è incontenibile e doma gli assalti di Milano a una vittoria che sarebbe stata preziosissima. A Barcellona l’Olimpia si arrende per 84-80.

IL TABELLINO

BARCELLONA – OLIMPIA MILANO 84-80 (23-17, 13-28, 27-14, 21-21)

BARCELLONA – Delaney 26, Kuric 16, Mirotic 15, Davies 12

MILANO – Rodriguez 14, Tarczewski 13, Nedovic 12



Credit: Ciamillo