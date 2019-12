Basket: l’Olimpia Milano presenta Keifer Sykes: “Pronto a dare il massimo per questa maglia, non temo la pressione”

L’Olimpia Milano vuol puntare a un 2020 da protagonista. Quest’oggi la compagine meneghina del basket ha presentato ufficialmente il neo-acquisto Keifer Sykes, che nella scorsa stagione tra le file della Scandone Avellino era stato protagonista di un’annata da 17.2 e 4.1 assist di media a partita. Uno dei migliori esterni in circolazione, farà parte di una formazione che deve migliorare relativamente al peso del proprio attacco. Il debutto dunque di Sykes potrebbe essere venerdì 3 gennaio in Eurolega contro lo Zenit San Pietroburgo e le motivazioni sono molte.

“Voglio onorare questa maglia e me stesso, giocando forte, mettendo tanta energia, perché è quello che chiedono il club, il coach e i tifosi. Voglio dare sempre il massimo per vincere tutte le partite, portando leadership e durezza in campo, già a partire da venerdì. Non temo la pressione“, le parole in conferenza stampa e sul rapporto con il tecnico Ettore Messina in occasione del training camp dei San Antonio Spurs: “Mi conosce già, e mi ha chiesto semplicemente di essere me stesso, di giocare come so. L’anno scorso ero in Italia, ad Avellino, conosco il campionato e l’importanza di giocare per una squadra come l’Olimpia Milano. La Serie A è di alto livello e, vedendo la partita di domenica tra Milano e Virtus, mi sono reso conto che il livello si sia alzato ancora di più“. Sykes non teme l’impatto, inoltre, con l’Eurolega ed è sicuro di avere un grosso beneficio dal giocare insieme a cestisti affermati come quelli presenti nella rosa dell’Olimpia.

Credit: Ciamillo