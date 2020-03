Basket, l’Olimpia Milano termina la quarantena: cinque giocatori tornano a casa in attesa della ripresa

Non si registrano contagi nell’Olimpia Milano: la squadra meneghina di basket ha concluso la quarantena in seguito ai contatti avuti con l’atleta del Real Madrid Trey Thompkins, poi risultato positivo al Coronavirus. Tutti i giocatori stanno bene e non hanno sintomi, secondo quanto scritto dall’ANSA.

Per questo motivo la società, in attesa della ripresa degli allenamenti, ha liberato i giocatori, consentendo loro di poter tornare a casa dalle loro famiglie. Hanno lasciato dunque Milano gli statunitensi Kiefer Sykes e Drew Crawford, i serbi Nemanja Nedovic e Vladimir Micov e lo spagnolo Sergio Rodriguez.

Credit: Ciamillo