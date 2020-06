Basket, Luca Baraldi: “Alzato il budget per la prossima stagione. Eurolega? La partita è ancora aperta”

<!– –>

Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Bologna, guarda con grande ottimismo alla prossima stagione, convinto che il progetto della società emiliana non possa far altro che crescere di anno in anno. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il cinquantanovenne nativo di Modena ha parlato a 360 gradi di budget, mercato, campionato appena concluso e del sogno Eurolega.

Riguardo ai futuri investimenti, Baraldi dice: “Con grande disponibilità il nostro patron Zanetti ha deciso di ripianare personalmente il passivo della stagione chiusa in anticipo e di aumentare il budget del 20%. Passeremo da 15 a 18 milioni lordi. I nostri investimenti sono nell’ambito di un’azienda sportiva, qual è la Virtus Segafredo, e non come società sportiva: in questo ci distinguiamo da Milano”. Entrando nello specifico della rosa, le idee sono piuttosto chiare: “Usciranno Cournooh, Gaines, Marble e Delia. Ci manca un esterno di qualità, un giocatore di alto livello ma senza creare troppe aspettative nei tifosi. Non prenderemo un fuoriclasse da 5 milioni di dollari, ma nemmeno da 2. La nostra stella ce l’abbiamo già: parlo, ovviamente, di Milos (Teodosic, ndr)”.

Loading…

Loading…

Il sogno Eurolega sembra essere lontano per la prossima stagione, ma Baraldi non demorde: “Crediamo che la partita sia ancora aperta e perciò rimaniamo alla finestra in attesa di sviluppi. Parteciperemo all’EuroCup ma stiamo creando una squadra competitiva anche per l’Eurolega”. Infine, una stoccata a Ettore Messina: “E’ una grande figura professionale ma è pur sempre un dipendente dell’Olimpia. Zanetti è il proprietario della Virtus. Non sono sullo stesso piano, le sue parole non hanno toccato il nostro patron. Sarebbe stato diverso se le avesse pronunciate il signor Armani”.

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo

<!– –>