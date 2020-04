Basket, Luca Baraldi propone a ECA di svolgere delle ipotetiche final eight di Eurocup a Bologna in settembre

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, Luca Baraldi, AD della Virtus Bologna, ha fatto una proposta all’ECA per quanto riguarda l’Eurocup 2019-2020 che dovrebbe risolversi a settembre, in via del tutto eccezionale, con la formula delle Final Eight. Il dirigente della V-Nere, il quale, inoltre, non ha mancato di lanciare una stilettata alla Serie A basket, colpevole, a suo dire, di non ascoltarlo, ha candidato Bologna come sede dalla fase risolutrice della manifestazione.

Di solito la seconda competizione continentale prevede i playoff con quarti, semifinali e finali al meglio dei tre incontri. Tuttavia, data l’emergenza Covid, quest’anno, nel caso si riuscisse a giocare a settembre come si augurano i vertici della manifestazione, si dovrà optare per una soluzione diversa come le final eight. Per questo motivo, dunque, è necessario trovare una città che possa disputare il torneo.

Loading…

Loading…

Ricordiamo che due squadre italiane, la Reyer Venezia, fresca vincitrice della Coppa Italia, e la stessa Virtus Bologna erano entrate tra le prime otto dell’Eurocup. Inoltre, non va dimenticato nemmeno che la vincitrice della manifestazione e la finalista di qualificano per l’Eurolega.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo