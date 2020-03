Basket, Luca Baraldi: “Ripartiamo a luglio e finiamo questa stagione all’interno della prossima”

Dopo le dichiarazioni del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che ha anticipato il prolungamento del divieto agli allenamenti collettivi fino almeno al termine di aprile, il destino della stagione del basket italiano appare ormai segnato. C’è, però, chi non si arrende ed è pronto a giocarsi tutte le proprie carte pur di concludere il campionato in corso: stiamo parlando di Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Bologna, che ha anticipato alla Gazzetta dello Sport il proprio piano per portare a termine la stagione.

Questa la proposta di Baraldi: “Sto realizzando un progetto, insieme al nostro d.g. Paolo Ronci, da presentare al presidente di Lega per cercare di recuperare questa stagione all’interno della prossima­. Se ci fosse l’interruzione definitiva, farei di tutto per ripartire a luglio e da lì articolare l’attività per concludere questa annata. Una proposta che vorrei illustrare prima al presidente di Lega e poi ai club”. Sostanzialmente l’idea della Virtus Bologna, che prima dello stop era prima in Serie A con 18 vittorie in 20 partite, sarebbe quella di cominciare la preparazione già a luglio per avere il tempo di portare a termine la stagione in corso prima di cominciare la prossima. Baraldi illustrerà il progetto al presidente della Lega Umberto Gandini e ai club già nell’assemblea di domani, ma ci sono due fattori che stridono con la proposta delle V nere: il primo è legato ai contratti dei cestisti (in scadenza il 30 giugno), mentre il secondo è di tipo ambientale, dal momento che sarebbe difficile, per usare un eufemismo, giocare ad agosto in palazzetti privi di aria condizionata.

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo