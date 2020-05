Basket, Luigi Datome: “Cancellare la stagione di EuroLeague è stato difficile, ma è stata la decisione corretta”

Stamattina, in seguito alla riunione di EuroLeague Basketball, è giunta la notizia della cancellazione della stagione 2019-2020 di Eurolega ed EuroCup che, per la prima volta nella storia, si concluderanno senza vincitori. La decisione, fortemente voluta dai giocatori, è stata applaudita da Luigi Datome, presidente dell’ELPA, che ha evidenziato la necessità di questa scelta per salvaguardare la salute dei cestisti.

L’azzurro, attualmente in forza al Fenerbahce, ha espresso tutta la propria soddisfazione per la deliberazione dell’Euroleague Basketball: “La situazione che abbiamo affrontato è senza precedenti. Cancellare la stagione di EuroLeague è stato difficile, ma è stata la decisione corretta e voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questo faticoso step. La salute dei giocatori e di tutte le altre persone coinvolte è stata priorità per EuroLeague e sono orgoglioso di far parte di quest’organizzazione. A tutti i giocatori dico che dovremo usare questo tempo per preparare al meglio la prossima stagione. Portiamo il basket europeo ai massimi livelli in termini di tecnica, competizione e impegno. Il futuro sarà luminoso!”.

Credit: Ciamillo