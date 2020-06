Basket, Luigi Datome la ciliegina sulla torta al grande mercato dell’Olimpia Milano. Obiettivo Final Four di Eurolega

<!– –>

L’Olimpia Milano e Gigi Datome, un rapporto che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Sembra mancare ormai solo l’ufficialità al grande colpo della squadra di Ettore Messina, che riporta nel campionato italiano il capitano della Nazionale, reduce da stagioni da protagonista con la maglia del Fenerbahce. Un giocatore che Milano ha cercato per tanto tempo e anche negli anni passati ed ora sembra davvero tutto pronto per la firma del sardo sul triennale che lo legherà all’Olimpia.

Un mercato finora davvero scoppiettante quello di Milano e che potrebbe anche non terminare con l’arrivo di Datome. Il sardo andrebbe ad occupare uno slot nel ruolo delle ali, ma sembra che Milano voglia mettere sotto contratto anche un’ala grande, che possa anche eventualmente ricoprire il ruolo di centro in qualche quintetto speciale. Il nome forte è quello di Zach LeDay, attualmente allo Zalgiris Kaunas, anche se proprio la società lituana ha fatto sapere di non essere disposta a lasciar partire il giocatore.

Loading…

Loading…

Datome e LeDay andrebbero ad aggiungersi a Kyle Hines, Malcolm Delaney, Kevin Punter, Shavon Shields e Davide Moretti. Una rivoluzione sicuramente quella di Ettore Messina, ma anche scelte specifiche che portano Milano sicuramente tra le migliori squadre d’Europa. Le Final Four di Eurolega non sembrano essere più utopiche, ma possono diventare un obiettivo realmente concreto per l’Olimpia. E’ chiaro che tutti i tasselli dovranno combaciare, ma mai come questa volta il roster di Milano (considerando sempre i colpi di Datome e LeDay) non sembra avere dei buchi.

Non è da escludere, però, che il mercato di Milano possa fermarsi anche a Datome, con Messina che potrebbe optare per uno slittamento nel ruolo di 4 proprio del sardo o di Kyle Hines, che ha le caratteristiche per giocare insieme a Kaleb Tarczewski ed Arturas Gudaitis. Proprio il futuro del lituano è in bilico, visto che nelle ultime ore si è parlato di un forte interessamento del Real Madrid per il lungo milanese. Se Gudaitis dovesse partire, allora è chiaro che Milano si muoverà per completare il reparto lunghi, con LeDay che diventerebbe un obiettivo quasi obbligatorio.

Al suo secondo anno Messina sa di non poter fallire e Giorgio Armani ha messo a disposizione un budget da grande squadra. L’ex assistente degli Spurs ha costruito la sua squadra e a Milano si sogna in grande. L’Olimpia è pronta a tornare tra le migliori d’Europa, mettendo nel mirino le Final Four d’Eurolega.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo

<!– –>