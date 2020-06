Basket: Luis Scola firma con Varese la prossima settimana. Christian Burns torna a Brescia

<!– –>

Luis Scola e la Openjobmetis Varese sono sempre più vicini. La prossima settimana dovrebbe arrivare la firma dell’argentino sul contratto che lo lega alla società lombarda per un anno. La volontà di Scola è quella di giocare una stagione (con solo il campionato) per poi presentarsi alle Olimpiadi di Tokyo, dove chiuderà la sua carriera.

Una Varese molto attiva sul mercato sia in entrata sia in uscita Secondo La Prealpina, la Openjobmetis dovrebbe uscire dal contratto con Matteo Tambone, soprattutto se le trattative per il rinnovo contrattuale non dovessero andare in porto. Tambone fuori, mentre Ingus Jakovics potrebbe ricevere una conferma da parte di Varese.

Tra le altre notizie di mercato spicca sicuramente il ritorno di Christian Burns a Brescia. L’italo-americano ha lasciato Milano e tornerà nella sua vecchia squadra, come ha riportato BresciaOggi. Molto vicino anche l’approdo a Cantù dell’italo-camerunense Jordan Bayehe, mentre a Reggio Emilia dovrebbe arrivare l’ex Roma Tomas Kyzlink.

