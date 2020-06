Basket, Luis Scola lascia ufficialmente l’Olimpia Milano

<!– –>

Luis Scola lascia ufficialmente l’Olimpia Milano. Il fuoriclasse argentino, classe 1980, ha deciso di smettere di giocare in Eurolega. Tuttavia, lascia la porta aperta a esperienze in altre leghe. Queste le dichiarazioni rilasciate in data odierna da Scola, riportate sul sito del sodalizio milanese: “Dopo un’attenta riflessione ho preso la prima decisione riguardante la prossima stagione. Ho scelto di non giocare più in EuroLeague, né a Milano né con un’altra squadra. Voglio ringraziare l’Olimpia per avermi dato questa opportunità, è stato un anno divertente, in cui ho frequentato un ambiente sano nel quale mi sono sentito a casa. Non ho invece ancora deciso se ritirarmi definitivamente dall’attività o giocare ancora in un’altra competizione. La decisione finale avverrà nelle prossime settimane”.



La decisione di Scola è stata commentata da Giorgio Armani, proprietario dell’Olimpia, il quale ha avuto solo parole al miele per il campione argentino: “Luis Scola è un grande campione ed è stato un grande onore averlo nella squadra dell’Olimpia. Nella sua lunga carriera ha sempre onorato i valori sportivi e umani in cui crediamo da sempre, e in questi mesi ha dimostrato quanto serietà e dedizione permettano di raggiungere traguardi inaspettati. Per questo lo ringrazio, augurandogli il meglio e sperando di vederlo in campo alle prossime Olimpiadi”.

Scola, durante la sua esperienza milanese, ha realizzato 11,2 punti in campionato, tirando con il 57% dal campo e il 56% da tre, e 9,2 in Eurolega, segnando con il 45% dal campo e il 35% da tre. E’ bene ricordare, inoltre, che in carriera Scola ha giocato per dieci anni in NBA e ha vinto l’oro olimpico ad Atene 2004.

Loading…

Loading…

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo

<!– –>