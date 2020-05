Basket, Luis Scola: “Se si gioca a Tokyo, io ci sarò”. Nuova stagione con Milano?

Luis Scola allunga ancora di un anno la sua carriera: “La mia idea è sempre stata quella di giocare a Tokyo e mi piacerebbe farlo. Se tutto va bene, non riesco a trovare un motivo per cui non esserci. Se si gioca, io gioco”. Una scelta molto chiara quella del campione argentino, protagonista di un podcast condotto da Nicolás Laprovittola e Germán Beder.

Parole che sicuramente hanno reso felici i tifosi dell’Olimpia Milano, visto che con ogni probabilità il lungo argentino continuerà la sua avventura con la squadra di Ettore Messina. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma i rapporti tra il club e Scola sono ottimi ed il capitano dell’Argentina è stato sicuramente tra i protagonisti della stagione dell’Olimpia.

Scola è sempre rimasto a Milano durante questa fase di quarantena con la sua famiglia: “Siamo sereni a Milano anche se la situazione è certamente inquietante. Vediamo molte persone per strada, ma la paura resta. Stiamo a vedere cosa accadrà”.

