Basket, Magic Johnson: “LeBron James il giocatore più completo, Michael Jordan il più forte”

L’argomento ormai è sulla bocca di tutti. Con “The Last Dance” che ha spopolato in queste settimane, si torna sempre a parlare dei Chicago Bulls e, ovviamente, di Michael Jordan. Ieri, intervenendo a Sports Center, Magic Johnson è andato a confrontare il 23 per antonomasia con un altro giocatore che ha il suo stesso numero, attualmente ai Los Angeles Lakers: LeBron James.

La sua risposta: “Se pensiamo al giocatore più completo, LeBron James è probabilmente il migliore della storia. Ma se pensiamo al giocatore più forte di sempre… è ancora Michael Jordan”.

Loading…

Loading…

Prosegue: “La carriera di LeBron non è ancora finita. Ha ancora qualche anno da giocare ad altissimo livello e la chance di raggiungere Jordan se dovesse vincere altri anelli. Sono entrambi dei grandissimi giocatori. Hanno interpretato il basket come nessun altro. Hanno reso migliori i propri compagni di squadra. Hanno vinto anelli. E ringrazio di Dio per averci dato LeBron, perché possiamo vederlo ancora oggi”.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ciamillo