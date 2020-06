Basket: Malcolm Delaney è ufficialmente dell’Olimpia Milano. Per l’ex Barcellona contratto biennale

<!– –>

Il mercato dell’Olimpia Milano non conosce sosta, e continua a ravvivarsi con l’annuncio di uno degli uomini più chiacchierati, nelle scorse settimane, nei dintorni del Mediolanum Forum di Assago: quello di Malcolm Delaney, che lascia dunque il Barcellona dopo una stagione.

31 anni, l’ex giocatore degli Atlanta Hawks (due stagioni, tra il 2016 e il 2018) ha accettato un contratto biennale con la formazione allenata da Ettore Messina. Queste le prime parole del play-guardia di Baltimora: “Voglio solo dire di essere felice ed entusiasta di cominciare questa nuova avventura. È una sfida nuova e stimolante quella di far parte di questo ambizioso progetto che un club storico come l’Olimpia sta costruendo. Non vedo l’ora di raggiungere Milano e la mia nuova casa“.

Loading…

Loading…

In carriera, dopo l’università con Virginia Tech, Delaney, al primo anno da professionista, ha regalato il primo titolo francese della storia all’Elan Chalon, girando poi non solo l’Europa, ma il mondo: Budivelnyk, Bayern Monaco (in entrambi i casi campionato vinto), Lokomotiv Kuban (3° posto in Eurolega nell’annata 2014-2015, la prima delle due vissute in Russia), poi i citati Hawks e infine i Guangdong Tigers, in Cina, prima dell’approdo in terra catalana. Ora, per lui, un’avventura italiana al fianco di, tra gli altri, Sergio Rodriguez e Kyle Hines, per il quale l’annuncio è ancora in lista d’attesa.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo

<!– –>