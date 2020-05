Basket, Marco Belinelli: “Difficile che NBA riparta. Voglio vincere con l’Italia”

Marco Belinelli è pessimista sulla ripresa della stagione NBA. Il giocatore dei San Antonio Spurs è stato protagonista di una diretta Instagram con Christian Vieri e ha parlato dell’attuale situazione della lega americana: “Le strutture sono ancora chiuse, non ci possiamo ancora allenare e non abbiamo idea su come andrà a finire. Mi sembra difficile che si possa ripartire”.

Continua il nativo di San Giovanni in Persiceto: “Parlavano di giocare a Orlando o a Las Vegas, ma come fai a tenere tranquilli 500 giocatori in un posto, faranno di tutto per riprendere la stagione, sarebbe bello, ma secondo me sarebbe difficile. Credo che ne sapremo qualcosa in più tra fine maggio e metà giugno”.

Sempre Belinelli ha rilasciato un’intervista sul sito della FIBA, dove ha parlato soprattutto del suo rapporto con la maglia azzurra: “Non mi interessa cosa fanno gli altri d’estate, che facciano quello che vogliono. Per noi, la Nazionale Italiana è una famiglia. Per me è spendere due/tre mesi ogni anno con i miei amici, persone a cui voglio bene, la mia famiglia. Questo è il motivo per cui vorrei davvero vincere qualcosa con l’Italia”.

Proprio su questo sogno di vincere con l’Italia: “Vincere in NBA è stato speciale. Come giocatore, vuoi sempre vincere, ma è diverso vincere qualcosa per la nazionale, perché non vinci solo per te stesso, ma per un Paese intero. Ho parlato con tutti quelli che hanno vinto medaglie con l’Italia, tutti mi dicono che è diverso, e voglio davvero capire cosa significa. Voglio davvero sapere cosa si prova a vincere con la scritta Italia sulla maglia. Sono sicuro che sarebbe unico”.