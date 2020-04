Basket, Marco Tajana: “Tra oggi e domani Serie A e A2 sospese, secondo l’orientamento del Consiglio Federale”

La bomba era attesa, ma rimane tale. A lanciarla è Marco Tajana, che oltre a ricoprire il ruolo di presidente dei Legnano Basket Knights (anni in A2, poi sceso nelle serie minori per difficoltà economiche) è anche consigliere in seno alla FIP. La Serie A e l’A2 sembrano ormai avviate alla sospensione, ed è questione di ore perché ciò accada.

Tajana ha parlato in una diretta sulla pagina Facebook “Cantieri Aperti 365”, gestita dai giornalisti Roberto Nardella, Sandro Pugliese, Matteo Cipriani e Fabrizio Lorenzi. Ha dichiarato: “Tre ore fa ho ricevuto una telefonata dal presidente Petrucci, che stava facendo il giro dei consiglieri, per ricevere un parere sulla scelta definitiva all’unanimità, e uscirà stasera il comunicato ufficiale che di fatto chiude la Serie A2. Per l’A l’orientamento è a brevissimo, penso che già domani o dopo che potrebbe esserci la fine. Stanno ancora parlando con la Lega, ma l’orientamento del Consiglio Federale è quello. Mentre la Lega di LNP era concorde ed è stata più semplice la cosa, in A ancora qualche resistenza c’è, per cui è un po’ più lunga“.

Dichiarazioni nette, dunque, che prospettano quello che era già nell’aria da tempo, in considerazione della pandemia di coronavirus in corso non solo in Italia. Non va dimenticato che, in ogni caso, una decisione sarebbe stata presa entro il 10 aprile in tal senso.

Credit: Ciamillo