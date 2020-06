Basket, Massimo Zanetti: “Per l’Eurolega fatti i passi possibili”. Poi punge Milano. Virtus Bologna candidata per ospitare la Supercoppa Italiana

<!– –>

Conferenza stampa piuttosto pungente, quella che la Virtus Bologna ha tenuto oggi per presentare Awudu Abass e parlare dei piani futuri circa l’Europa, al momento appesi alle decisioni concernenti il futuro del Panathinaikos in Eurolega. A parlare, in particolare, sono stati il presidente Massimo Zanetti e l’AD Luca Baraldi.

Questi gli estratti importanti delle parole di Zanetti, che critica a ripetizione l’operato dell’Olimpia Milano e poi si sofferma sulla questione Eurolega: “Sono rimasto molto deluso per non aver potuto terminare la stagione. Abbiamo dovuto accettare la chiusura del campionato, si poteva aspettare. Al club che spende di più in Italia andava bene annullare il torneo perché stava facendo una stagione negativa. Cerchiamo di fare una squadra che piaccia a Djordjevic e abbiamo preso giocatori che serviranno anche in Eurolega. In questi anni abbiamo mantenuto le promesse. Stiamo contrastando Milano che cerca di farci tutti i dispetti possibili. In Europa ci siamo e l’Eurolega aspetta la Virtus e speriamo di andarci. L’obiettivo è quello di andare in Eurolega. Noi abbiamo già fatto tutti i passi possibili per andarci, parliamo con le persone che dirigono il torneo e loro stanno trattando l’uscita del Panathinaikos e ci hanno detto che se si dovesse liberare il posto lì ci sarà la Virtus. Se noi diciamo che ci piace un giocare il giorno dopo Milano lo strapaga. Una rincorsa continua che noi non vogliamo: bruciano giocatori italiani, soprattutto giovani. Pensano che basti comprare dei giocatori, ma Djordjevic insegna che non è così. A me piaceva molto Moretti, che aveva detto che gli sarebbe piaciuto venire alla Virtus. Io sono arrivato con i miei collaboratori. Immediatamente Milano lo ha preso, insieme a 5 campioni davanti a lui: quando giocherà? Se prendo 5 Teodosic gli altri quando giocano?”

In seguito, Baraldi ha affermato che sarà possibile un allargamento del roster in caso di Eurolega. Ha poi annunciato la candidatura della Virtus, con l’Unipol Arena, per le Final Four del nuovo format di Supercoppa Italiana, che va fondamentalmente a riempire tutto l’arco della fase prestagionale.

