Basket: Matteo Malaventura e Luca Severini, le storie di chi è guarito dal coronavirus

Sono due le storie di basket, e in fondo anche di vita, che si sono prese un posto di riguardo nel cuore degli appassionati. Sono quelle di Matteo Malaventura e Luca Severini, entrambi colpiti dal coronavirus, ma, sia pure con tempistiche diverse e soprattutto decorsi differenti, guariti pienamente.

La storia di Malaventura è stata particolarmente seguita nelle scorse settimane. Dopo quasi due mesi, infatti, l’ex giocatore nativo di Fano ha affidato la propria gioia per esser risultato negativo al secondo tampone a un post su Facebook, ringraziando poi lo staff dell’ospedale di Pesaro e ricordando la realtà di un uomo che, per 45 giorni, ha vissuto da separato in casa per ragioni sanitarie. Non ha nemmeno dimenticato, poi, tutto l’affetto che gli è giunto dal suo mondo, quello del basket, che lo ha sommerso di messaggi nel momento più difficile della sua vita.

Loading…

Loading…

Luca Severini, invece, sul piano cestistico quest’anno aveva vissuto il passaggio da Treviso a Tortona, ma la sua vita è in qualche modo cambiata il 20 marzo, quando è stato ricoverato in ospedale a causa della positività al Covid-19. Il ventitreenne di Loreto ha raccontato dalle pagine de Il Piccolo la propria esperienza, terminata con la dimissione il 29 marzo, ammettendo di aver inizialmente preso alla leggera la storia, salvo poi comprendere che nessuno può sentirsi al sicuro. Qualche settimana fa, al Resto del Carlino, aveva parlato anche del fatto che questa è una malattia che, almeno nel breve-medio periodo, i suoi strascichi li lascia prima che si torni alla normalità.

Quelli di Malaventura e Severini sono i due casi più conosciuti e comprovati nel basket italiano di positività al Covid-19, che ha costretto allo stop l’intero universo cestistico del nostro Paese. In Europa, ha fatto scalpore la positività del giocatore del Real Madrid Trey Thompkins, mentre a livello NBA a fermare tutto è stata la positività di Rudy Gobert.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo