Basket, Matteo Malaventura, la lotta con la polmonite e il monito: “Rispettate le regole, il coronavirus non è un gioco”

Pesaro, Forlì, Teramo, Biella, Roseto, Napoli (prima Basket, poi Azzurro), Fortitudo Bologna, Casale Monferrato, Ravenna, Eurobasket Roma, Lecce. E anche qualche convocazione in Nazionale. La parabola agonistica di Matteo Malaventura, marchigiano di nascita, pesarese per formazione cestistica e uomo che ha girato mezza Italia di A e A2 lungo più di vent’anni di carriera, ha lasciato ricordi sparsi ovunque lui è andato.

Adesso, però, per Malaventura arriva una sfida piuttosto complicata. Tramite i social, ha fatto sapere di essere in ospedale con una polmonite, attaccato al respiratore, e ha voluto raccontare la propria esperienza nel pieno di una lotta che lo vede impegnato all’età di 42 anni. Ecco le sue parole: “Ciao a tutti, sono in ospedale con una polmonite e attaccato all’ossigeno. Scrivo questo messaggio per sensibilizzare tutte le persone sulla gravità della situazione coronavirus. Io sono una persona giovane, e spero di guarire, ma ieri sono stato al pronto soccorso e ho visto delle cose surreali. Sembra di essere in guerra, in sole 4 ore ho visto arrivare più di 50 persone, tutte anziane, tutte con le stesse crisi respiratorie, una cosa impressionante. Vorrei fare i complimenti, un ringraziamento infinito, a tutti i dottori e infermieri che stanno lavorando. Vi meritate un monumento. A tutte le persone fuori, rispettate le regole, non è un gioco. Spero di rivedervi tutti presto. Con affetto, Matteo Malaventura“.

Sono già numerosissimi i messaggi di affetto di tutto il mondo del basket per lui, che sta cercando di far comprendere a quanta più gente possibile che con questo virus, e tutte le difficoltà implicate, è consigliabile non scherzare.

Credit: Ciamillo