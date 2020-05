Basket: Matteo Picarelli giocherà in NCAA per UMBC. Aumenta il contingente italiano nelle università americane

Aumenta ancora il numero di giocatori italiani che decidono di prendere la via degli Stati Uniti per vivere una doppia vita di sport e studio. L’ultimo della serie è Matteo Picarelli, giovane quest’anno in forza all’Aquila Basket Trento, che ha deciso di tentare l’approdo in NCAA con UMBC, acronimo di University of Maryland, Baltimore County.

Questo college fa parte della Division I di NCAA, e la squadra di basket (ma, più in generale, la parte sportiva) si fa chiamare “Retrievers“. Il miglior risultato l’ha colto nel 2018, arrivando alla March Madness ed eliminando, in uno dei ribaltoni più clamorosi negli ultimi anni, Virginia, la numero 1 del tabellone, per 74-54, prima di cedere di fronte a Kansas State.

Loading…

Loading…

Picarelli, classe 2001, ha fatto parte delle Nazionali giovanili Under 16 e Under 18, e con quest’ultima, negli Europei dello scorso anno, ha realizzato 4.3 punti di media giocando molti minuti nelle ultime due partite. Nell’ultima Next Gen Cup, il torneo under recentemente creato dalla LegaBasket volto a dare luce ai settori giovanili di Serie A, ha messo a segno 18.7 punti di media con la maglia della Dolomiti Energia.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo