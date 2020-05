UFFICIALE – Sacchetti è il nuovo allenatore della Fortitudo Bologna

Queste le prime parole di Sacchetti da allenatore del club biancoblu: “Al netto delle frasi scontate che in circostanze del genere rischiano di esser dette, credo che sedersi su una panchina come quella della Fortitudo debba sempre esser considerato un vanto per tutti. Anche per chi, come me, questa città l’aveva già conosciuta e ammirata da giocatore ben 40 anni fa. Sono molto felice e non vedo l’ora di poter iniziare un lavoro ed un percorso che confido potranno essere proficui“. Il riferimento alla carriera da giocatore è alle annate 1976-1979, in cui però il coach dell’Italia non giocava alla Fortitudo, bensì al Gira, che era allora la seconda squadra di Bologna a tutti gli effetti, prima delle difficoltà economiche, della sparizione dal basket che contava e del trasferimento in altre sedi fino a quella definitiva di Ozzano. Il Gira, ad oggi, non esiste più perché l’assemblea dei soci, nel 2011, divise in due la società: fu mantenuto il settore giovanile e venduto il titolo sportivo senior alla Eagles Bologna, una delle varie anime che componevano la Fortitudo in quei difficili anni.