Basket, Meo Sacchetti: “Happ italiano? Ipotesi interessante, ma è ancora presto. Può giocare in squadre di alto livello”

Le dichiarazioni rilasciate ieri da Mario Scotti, procuratore del cestista americano Ethan Happ, hanno aperto uno spiraglio a proposito di un possibile nuovo innesto per la Nazionale Italiana di basket maschile. “Ethan potrebbe diventare italiano. Stiamo lavorando per fargli prendere il passaporto. Vista la situazione le pratiche sono un po’ ferme, ma ci siamo. I due bisnonni di Ethan erano siciliani. Sarebbe un gran colpo per la nazionale”, ha detto Scotti a La Provincia di Cremona. Quest’oggi è arrivata la prima reazione del coach della selezione azzurra, Meo Sacchetti.

“Sarebbe un’ipotesi interessante, ma per ora parliamo solo di ipotesi visto che il giocatore non ha ancora il passaporto – ha spiegato Sacchetti a La Provincia – In questi giorni ho parlato con il padre di Paolo Banchero, altro prospetto interessante per l’azzurro. Lui ha un passaporto per parentela di prima generazione, Happ sarebbe di seconda. Attualmente le regole consentono un solo passaportato, vedremo. Di certo Ethan lo conosco e so quello che può dare: ho visto che il suo procuratore dice che non tornerà a Cremona. Ci sta, con le qualità che ha potrà giocare in squadre di livello molto alto”.

Foto: Lapresse