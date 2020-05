Basket, Meo Sacchetti: “Sarei rimasto anche in caso di A2, ma nelle ultime settimane io e la società non eravamo più sulla stessa lunghezza d’onda”

<!– –>

Meo Sacchetti, il commissario tecnico della nazionale, ha lasciato la Vanoli Cremona, della quale era allenatore dal 2017 e con la quale ha vinto una Coppa Italia, per accasarsi alla Fortitudo Bologna. Il nativo di Altamura, oro europeo e argento olimpico da giocatore, ha spiegato le ragioni della sua scelta a La Provincia di Cremona, queste le sue parole: “Nelle ultime settimane sono successe alcune cose, su molti aspetti non siamo riusciti a comunicare nel modo giusto e, probabilmente, io e la società, per la prima volta, non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda“.



Sacchetti, successivamente, ha proseguito parlando del rapporto con Aldo Vanoli: “Tempo fa avevo letto un’intervista ad Aldo in cui affermava d’essere entusiasta per la partecipazione alla Serie A e di essere disponibile a riconfermare il gruppo. Diceva di credere nel progetto e di vedere nell’allenatore il fulcro dello stesso. Ma ciò che è seguito cozza con queste dichiarazioni“.

