Basket, mercato 2020-2021: le trattative delle squadre di Serie A. Menetti rinnova con Treviso, Vojvoda torna in Ungheria

Non si è praticamente mosso il mercato di Serie A per la stagione 2020-2021: tutto deve ancora decollare, anche in considerazione delle tantissime problematiche che la pandemia di coronavirus si porta dietro. Solo due sono stati i veri movimenti ufficiali dell’ultima settimana.

Il primo riguarda Treviso, con coach Max Menetti che ha firmato il rinnovo fino al 2023, contribuendo così a dare una stabilità sul piano tecnico alla società che ha debuttato in questa stagione in Serie A, riportando al PalaVerde in numerose occasioni il pubblico dei tempi migliori della Benetton. Il secondo porta a Reggio Emilia, o meglio lontano dalla Grissin Bon: David Vojvoda, infatti, ha deciso di tornare nella sua Ungheria per giocare con l’Alba Fehervar.

Mentre a Brindisi, più che di mercato, si parla della querelle legata alla nuova arena che dovrebbe sorgere in città e dare più ampio respiro anche alla squadra rispetto allo storico PalaPentassuglia, nel resto d’Italia sono poche le idee che si stanno susseguendo. L’Olimpia Milano dovrebbe essere sulla strada per rinnovare Kaleb Tarczewski sotto canestro, mentre l’opzione Malcolm Delaney dal Barcellona non sembra al momento fattibile, dal momento che lo stesso giocatore su Twitter ha spiegato la differenza tra interesse e offerte. Ritornando a Treviso, ci sono chance di rinnovo per Isaac Fotu e David Logan, anche se per quest’ultimo rimane il nodo della partenza non autorizzata agli albori dello stop per il virus. Smentite invece le voci di un arrivo di Simone Fontecchio, legato peraltro a Reggio Emilia da un altro anno di contratto. Ci sarebbe, però, da risolvere anche la questione dell’abbassamento del budget, un rischio che però non corre soltanto la società emiliana.

In Virtus Bologna un nome che circola è sempre lo stesso: Awudu Abass, sul quale però c’è l’idea di costruzione attorno a lui della nuova Brescia con il 6+6. C’è, invece, un interesse sempre da parte bresciana per Anthony Miles, visto in Italia a Scafati, Cagliari, Eurobasket Roma e Orzinuovi e in questa stagione stabilmente sopra i 20 punti con picco di 43.

Movimenti praticamente nulli anche tra Eurolega ed EuroCup, anche se diverse voci si rincorrono sulle possibili trame di mercato della prossima stagione. L’unica certezza è il rinnovo, in zona EuroCup, di Rade Zagorac con il Partizan Belgrado per un altro anno. Per molte squadre pareva calda la pista che porta a Brad Wanamaker: l’ex Teramo, Forlì, Pistoia e Fenerbahce vuole però restare in NBA, ai Boston Celtics. L’agente di Alexey Shved, Obrad Fimic, ha dichiarato che il suo assistito era in trattativa per il rinnovo con il Khimki prima della pandemia, ma ci sarebbero due squadre di Eurolega in pressing, e il giocatore vuole anche tenersi aperta la porta NBA.

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo