Basket, mercato 2020-2021: Virtus Bologna, Sassari e Venezia si rafforzano. Lanciata la sfida all’Olimpia Milano

Se l’Olimpia Milano decide di fare la voce grossa e di puntare in grande anche in ottica europea, le sue dirette competitors in Italia non stanno certamente a guardare. Infatti, in un mercato 2020-2021 infuocato, anche Virtus Bologna, Dinamo Sassari e Umana Reyer Venezia hanno cominciato a muoversi in maniera significativa per rafforzarsi e lanciare la sfida al team più blasonato del Bel Paese.

La campagna acquisti dell’Olimpia Milano è fin qui di grande impatto e promette di regalare ad Ettore Messina ulteriori pezzi da novanta prima della fine della sessione estiva. Il nome più altisonante sbarcato nel capoluogo lombardo è sicuramente quello di Kyle Hines: il trentatreenne centro ex CSKA Mosca, vincitore di ben quattro Euroleghe, garantirà esperienza e qualità nel pitturato e andrà a comporre, insieme ai confermati Arturas Gudaitis e Kaleb Tarczewski, un terzetto di lunghi che si candida ad essere il migliore d’Europa. Le Scarpette Rosse hanno provveduto anche ad aggiornare il pacchetti degli esterni con gli innesti di Davide Moretti, promessa azzurra classe 1998 che nelle ultime tre stagioni ha giocato in NCAA alla Texas Tech University, di Shavon Shields, che fece benissimo due anni fa in quel di Trento, e dell’ex Barcellona Malcolm Delaney.

Non è sicuramente facile rispondere a un mercato di tale livello, ma le altri contendenti al titolo ci stanno provando. La Virtus Bologna ha perfezionato gli acquisti di Amar Alibegovic, messosi bene in mostra nelle ultime due stagioni a Roma, e di Amedeo Tessitori, arrivato un po’ a sorpresa da Treviso. Il colpo grosso a cui la società emiliana sta lavorando da tempo è Awudu Abass, che nei giorni scorsi ha ufficializzato il divorzio dalla Germani Brescia e sembra essere in procinto di accasarsi alle V nere, che hanno messo sul piatto un convincente contratto triennale.

La Dinamo Sassari, invece, dovrà sopperire alla separazione con Dyshawn Pierre e rischia di dover fare a meno anche di Dwayne Evans, che sembrava essere vicino a un accordo ma ora pare aver accettato una ricca offerta proveniente dal Giappone. Proprio questa svolta negativa, unita al mancato accordo con Vasa Pusica, ha acuito il malcontento di Gianmarco Pozzecco, che nelle ultime ore viene dato clamorosamente a un passo dal divorzio con la società sarda. In attesa di capire l’evolversi della situazione, il club del presidente Sardara sta cercando con calma un altro italiano da inserire in rosa (Filippo Baldi Rossi è un nome caldo) e ha confermato gli arrivi di Jason Burnell, ala proveniente da Cantù, e di Kaspar Treier, ventenne estone che l’anno scorso è stato protagonista in A2 con la maglia di Ravenna.

Per quanto riguarda l’Umana Reyer Venezia, la mossa più importante di questo mercato è stata la conferma dei giocatori chiave, da Michael Bramos ad Austin Daye. Il club veneto, campione d’Italia in carica, vuole dare continuità al progetto tecnico e puntellare la squadra con alcuni ritocchi mirati: uno di questi è il neozelandese Isaac Fotu, che quest’anno ha ben figurato a Treviso ed è stato scelto come vice Watt.

