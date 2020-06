Basket, Michael Bramos rinnova con Venezia

<!– –>



La Reyer Venezia annuncia sul suo sito ufficiale che Michael Bramos, capitano del sodalizio lagunare, vestirà la maglia orogranata per la sesta stagione consecutiva. Il giocatore, recordman di tiri da tre realizzati nella storia della Reyer (370), ha così commentato il suo rinnovo: “Sono felice e grato di continuare a far parte della Reyer che è diventata la mia seconda famiglia. Nelle passate stagioni abbiamo condiviso momenti indimenticabili che porterò sempre dentro di me, sei stagioni nella stessa società sono un grande traguardo nello sport, è davvero raro che un atleta riesca a legarsi così a lungo ad un Club. Sono orgoglioso di far parte di questa organizzazione che ha sempre creduto fermamente in me mettendo a disposizione una struttura che facilita il lavoro di noi atleti, mettendoci in condizione di rendere al meglio. Inoltre sono grato di essere parte della Città di Venezia, la migliore al mondo, e sono contento che la mia famiglia la senta come una seconda casa. I miei figli sono cresciuti a Venezia, questo posto speciale occuperà sempre una grossa parte della nostra vita“.

Bramos ha poi proseguito nelle sue dichiarazioni ringraziando ed elogiando chi ha creduto in lui nel capoluogo veneto: “Colgo inoltre l’occasione per ringraziare Luigi Brugnaro, Federico Casarin e Mauro Sartori per aver creduto in me sin dall’inizio, coach Walter De Raffaele, uno dei migliori coach del mondo non solo dal punto di vista tecnico, e tutte le persone che lavorano nello staff Reyer, davanti e dietro le quinte. Un grande Club dev’essere composto da grandi persone e noi siamo fortunati di averne molte. Le persone vengono prima di ogni cosa in Reyer e questo fa la differenza, più di altre cose. Per ciò che riguarda la prossima stagione ci alleneremo come sempre con il massimo dell’impegno e faremo del nostro meglio per rendere i tifosi felici. Come ogni anno vogliamo essere protagonisti e cercare di competere su ogni fronte. Sono orgoglioso di far parte di questo Club, abbiamo ancora tanto lavoro da fare per toglierci altre soddisfazioni, ci vediamo presto!”

Credit: Ciamillo

