Basket: Michael Jordan donerà 100 milioni di dollari alle organizzazioni contro il razzismo negli USA

Michael Jordan, attraverso il suo brand, ha deciso di donare 100 milioni di dollari nei prossimi 10 anni alle organizzazioni che combattono contro il razzismo ed in favore di una maggiore accessibilità all’educazione per le persone di colore negli Stati Uniti. Una cifra davvero ragguardevole per il miglior giocatore della storia della pallacanestro, che non è rimasto in silenzio ed ha agito in brevissimo tempo dopo l’uccisione a Minneapolis di George Floyd.

Nel comunicato rilasciato si legge: “Black Lives Matter non è un’affermazione controversa. Jordan Brand siamo noi, la comunità di colore, più di un singolo uomo: una famiglia. Finché il razzismo che si annida nelle istituzioni di questo Paese, impedendo il loro corretto funzionamento, non sarà estirpato continueremo a impegnarci per proteggere e migliorare le condizioni di vita della gente di colore”

Black lives matter. This isn’t a controversial statement. We are you. We are a family. We are a community. pic.twitter.com/cGH8bJl1GQ — Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020

Queste altre parole di Jordan: “Non possiamo più accettare tutto questo. La morte di George Floyd è il punto di non ritorno. Dobbiamo prendere una posizione forte, dobbiamo migliorare come società quando si tratta di questione razziali. La donazione è un primo passo importante, vuol far vedere lo sforzo e l’impegno da parte nostra. Non si tratta soltanto di donare dei soldi, ma di stimolarci a guardarci dentro e fronteggiare i nostri demoni. Non sto soltanto staccando un assegno, sto sfidando ogni persona a provocare del cambiamento in positivo in ogni ambito possibile“.

