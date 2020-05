Basket: Milano, per Gigi Datome si attende il Fenerbahce. Varese, c’è Strautins. Fortitudo Bologna, Brescia e Brindisi sondano

<!– –>

Continuano i tanti movimenti di mercato in seno alla Serie A, e questa mattina il mosaico si compone di altri pezzi che cercano di incastrarsi ognuno a proprio modo in un campionato che resta, ad ogni modo, ben lontano dall’essere sicuro della propria composizione.

Partendo dall’Olimpia Milano, il nome principale resta quello di Gigi Datome: secondo la Gazzetta dello Sport, il sardo è obiettivo numero uno del club di Ettore Messina, che però dovrà attendere ancora un’altra settimana per capire se ci sarà chiarezza sulle condizioni del Fenerbahce allo stato attuale. Va ricordato che Datome e Zeljko Obradovic sono legati praticamente a doppio filo, dal momento che il coach serbo si è numerosissime volte speso per lui, diventando la ragione principale per cui è sempre rimasto nella formazione vincitrice dell’Eurolega nella stagione 2016-2017. Sempre in casa Milano, c’è un possibile tentativo di inserimento nella questione Awudu Abass, sulla quale al momento è particolarmente attiva la Virtus Bologna, mentre può essere che non sia chiusa la porta per una permanenza di Arturas Gudaitis nonostante l’arrivo di Kyle Hines.

A Varese cominciano le certezze, a partire da Arturs Strautins, che secondo La Prealpina, da tempo vicina alle vicende del club, avrebbe già tra le mani un triennale: giocherà da italiano di formazione, probabilmente alternandosi con Niccolò De Vico, uno dei volti in uscita da quella Cremona che non ha ancora chiarito le proprie intenzioni. Tanti i movimenti anche negli altri club: Brescia è pronta a rinnovare con un biennale coach Vincenzo Esposito, con possibili rinnovi anche per Tyler Cain e Tommaso Laquintana. In casa Fortitudo Bologna tiene banco il dilemma Pietro Aradori: rimane o no? Meo Sacchetti, a precisa domanda di Andrea Barocci del Corriere dello Sport, risponde che sarebbe matto a non volerlo, oltre a dichiarare che si sono già parlati. Del resto, lo stesso Aradori ieri su Twitter ha smentito diverse voci che lo davano in varie parti d’Italia.

Anche a Brindisi i conti da fare sono molti, con da una parte la conferma quasi totale del blocco italiani e di Darius Thompson, dall’altra le difficoltà circa la permanenza di John Brown, possibile obiettivo della Reyer Venezia. Per Sassari, invece, ci sarebbe una chance per Ariel Filloy, a lungo accostato a Pistoia nell’ottica di un potenziale scambio (fino ad ora non concretizzato) con Lorenzo D’Ercole, sempre con Venezia. Ci sono due nodi fondamentali: sostituire il pressoché partente Michele Vitali e soprattutto Dyshawn Pierre, ormai diretto verso altri, e alti, lidi.

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo

