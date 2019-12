Basket: Milos Teodosic nominato MVP della Regular Season di Eurocup con la maglia della Virtus Bologna

L’EuroCup ha nominato Milos Teodosic come miglior giocatore della Regular Season 2019-2020, ennesimo riconoscimento della fantastica carriera del giocatore serbo attualmente in forza alla Virtus Bologna. Alla sua prima annata nel Vecchio Continente dopo la sfortunata parentesi di due anni in NBA con i Los Angeles Clippers, Teodosic ha trascinato le V Nere al primo posto nel gruppo A della manifestazione con un brillante record di 8 vittorie e due sole sconfitte maturate in trasferta contro Patrasso e Andorra.

Il playmaker serbo ha chiuso la prima fase dell’EuroCup con numeri impressionanti: quasi 17 punti di media a partita (terzo miglior marcatore), 5.6 assist (secondo a pari merito in questa voce statistica), il 63.6% da 2, il 40.6% da oltre l’arco e l’89.7% dalla lunetta. Il contributo portato alla causa non può però essere limitato alle statistiche, infatti l’ex Cska Mosca è stato decisivo specialmente in alcuni finali di partita che alla fine hanno messo in discesa il percorso dei bianconeri (vedi il tiro decisivo sulla sirena per battere Monaco nel quinto turno). Di seguito alcuni highlights con le migliori giocate di Milos Teodosic nella Regular Season di EuroCup 2019-2020:

First season back in Europe and he wins the regular-season MVP award! Congratulations on a stellar season @MilosTeodosic4 👏#RoadToGreatness pic.twitter.com/zbnKajnqus — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) December 23, 2019

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading…

Loading…

Credit: Ciamillo