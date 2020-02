Basket: Milos Teodosic resta a Bologna, niente accordo con la Serbia per l’assicurazione durante le qualificazioni agli Europei 2021

Alla fine la battaglia l’ha vinta la Virtus Bologna. Milos Teodosic resta alla base, e non andrà in Nazionale con la Serbia per le qualificazioni agli Europei 2021, perché la società bianconera e la Federazione serba non sono riuscite a trovare l’accordo sull’assicurazione per eventuali infortuni del giocatore.

Come riporta il portale Bolognabasket, da vari lustri vicino alle vicende delle bolognesi, Teodosic è già tornato in città per preparare la partita di giovedì prossimo contro Varese, valevole come recupero della 22a giornata di Serie A. Il play nato a Valjevo avrebbe dovuto giocare con la Serbia soltanto l’incontro di domenica, contro la Georgia.

Le V nere si ritrovano ora con due soli giocatori impegnati per cause nazionali: Giampaolo Ricci e Filippo Baldi Rossi, entrambi con in mano la chiamata dell’Italia di coach Meo Sacchetti, questa sera in campo contro la Russia al PalaBarbuto di Napoli.

Credit: Ciamillo