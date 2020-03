Basket, Mondiali Under 17 2020: Italia sorteggiata con Canada, Australia ed Egitto

Pochi minuti fa è stato reso noto il sorteggio dei Mondiali Under 17 2020 di basket maschile, in programma a Sofia dal 4 al 12 luglio. Difendono il titolo gli Stati Uniti, alla ricerca del sesto alloro consecutivo nella manifestazione. L’Italia, terza agli Europei Under 16 di Udine e per questo qualificata, è stata inserita nel girone di Canada, Australia ed Egitto.

Questi i raggruppamenti:

Gruppo A: Canada, Australia, Italia, Egitto

Gruppo B: Cina, Repubblica Dominicana, Francia, Bulgaria

Gruppo C: Turchia, Corea del Sud, Argentina, Spagna

Gruppo D: Russia, USA, Mali, Giappone/Nuova Zelanda

Il campionato asiatico-oceanico Under 16 doveva fungere da qualificazione, ma è stato cancellato e per questo Australia, Cina e Corea del Sud sono qualificate in base al ranking giovanile. Ci saranno invece due partite di spareggio tra Giappone e Nuova Zelanda perché occupano il quarto posto nella suddetta classifica per zona FIBA. Tali partite si giocheranno in campo neutro.

L’Italia punterà molto sul talento di Matteo Spagnolo e Davide Casarin, grandi protagonisti nel Friuli-Venezia Giulia nello scorso agosto. Dalla sua istituzione, nel 2010, la Nazionale azzurra ha partecipato alla manifestazione solo nel 2014, finendo nona.

Credit: Ciamillo