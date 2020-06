Basket: morto Attilio Pierini in un incidente stradale. In carriera aveva contribuito ai successi di Recanati

<!– –>

A quasi 39 anni si è spenta la vita di Attilio Pierini. Il giocatore, che aveva vissuto tante belle stagioni a Recanati e aveva disputato l’ultima parte della sua carriera a Civitanova Marche, è rimasto ucciso in un incidente stradale sull’A24. Con lui c’erano la moglie, in grave pericolo di vita, e il cane, che purtroppo non ce l’ha fatta.

Lo scontro fatale è arrivato con un camion, che viaggiava in direzione opposta poco prima del traforo del Gran Sasso: si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco da Teramo per aiutare i sanitari a estrarre dal veicolo la donna, mentre per gli altri due occupanti non c’è stato nulla da fare.

Pierini, in carriera, per tanti anni, aveva avuto modo di giocare nelle stagioni più importanti del basket a Recanati, culminate in anni di disputa della Serie A2. Spesso in doppia cifra di media, dopo la vendita del titolo sportivo a Chieti ha poi scelto di continuare a Civitanova Marche, perché, come tanti, ha amato questo sport fino alla fine, anche in Serie B, là dove il pubblico è un elemento molto particolare, che assume contorni a volte leggendari. Forse, qualche volta, racconterà anche di lui, di una persona che ha continuato a segnare, e segnare ancora, fino agli ultimi 12 punti della partita contro Faenza.

