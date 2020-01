Basket: morto improvvisamente Robert Archibald, primo scozzese in NBA e poi a Pesaro, Badalona e Malaga

Avrebbe dovuto compiere 40 anni il prossimo 29 marzo, ma il destino non gli ha dato modo di arrivarci. Robert Archibald, il primo scozzese della storia a calcare i campi della NBA, è stato trovato morto nell’Illinois nel pomeriggio di ieri. Ancora tutte da chiarire le cause del decesso.

Archibald, nato a Paisley, non lontana da Glasgow e città più popolosa del Renfrewshire, si era presto trasferito negli Stati Uniti per studiare alla University of Illinois at Urbana-Champaign, la cui squadra NCAA si fa chiamare Illinois Fighting Illini. Dopo i quattro anni di college, è stato scelto con la trentaduesima chiamata, e dunque al secondo giro, dai Memphis Grizzlies, ma non ha avuto molta fortuna nella massima lega professionistica americana: 12 partite agli stessi Grizzlies, una ai Phoenix Suns, una agli Orlando Magic e 30 ai Toronto Raptors.

Di qui l’approdo in Europa, nel 2004, a Valencia, e poi a Pesaro, nell’ultima stagione di Eurolega dell’allora Scavolini. Arrivato a fine novembre, ha messo a segno 10.2 punti di media, mantenendo un rendimento del tutto simile in Europa, dove la Victoria Libertas arrivò fino ai quarti di finale contro il Maccabi Tel Aviv che avrebbe poi fatto il bis del 2004 collezionando, sulla strada, vittorie memorabili come quella contro lo stesso Maccabi in regular season o a Barcellona nelle Top 16.

La sua storia cestistica si è però evoluta per la maggior parte in Spagna. In particolare, dopo la Scavolini ha trascorso due stagioni alla Joventut Badalona, con medie di 7.5 punti a gara in Liga ACB e, nel secondo anno, di 8.9 in Eurolega. Dell’annata 2007-2008 è stato l’unico spostamento in direzione Ucraina, all’Azovmash Mariupol, per poi rientrare in terra spagnola, prima all’Unicaja Malaga per tre stagioni e poi al CAI Saragozza per l’ultima, quella 2011-2012.

Membro fisso della Nazionale britannica, ha disputato con la stessa le Olimpiadi di Londra 2012, oltre a due Europei. Tra i compagni di squadra avuti nell’avventura a cinque cerchi ci furono Luol Deng, Pops Mensah-Bonsu e Joel Freeland.

Credit: Ciamillo