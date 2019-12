Basket, NBA 2019-2020: tutto facile nelle prime due partite natalizie per Boston e Philadelphia

Due vittorie nette e, almeno sulla carta, inattese nei primi due incontri della giornata di Natale per quanto riguarda il campionato NBA. Andiamo a scoprire cos’è accaduto nel tardo pomeriggio e prima serata in Italia.

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 121-109

Nello scontro diretto tra Giannis Antetokoumpo e Joel Embiid a spuntarla è il cestista camerunese che nella prima metà di gara al Wells Fargo Center fa esplodere il pubblico di casa (a fine partita sono 31 per lui). Le percentuali per i 76ers sono davvero eccezionali: il tiro da 3 funziona alla perfezione e la difesa dei Bucks non riesce ad adattarsi. Parziale a metà gara di 69-48, con un +21 che sta a significare praticamente Game, Set and Match. L’MVP non riesce ad esprimere le proprie giocate, capita in una serata no e deve alzare bandiera bianca. Da sottolineare per Philadelphia anche le prestazioni di Simmons (eccezionale in regia), Richardson, Harris e Korkmaz, tutti nettamente in doppia cifra. Sul finale reazione d’orgoglio per gli ospiti con un Middleton eccellente da oltre l’arco, ma non basta.

Toronto Raptors – Boston Celtics 102-118

Tutto anche troppo facile per i Boston Celtics nella prima partita natalizia. Ci si sposta oltre gli Stati Uniti, si vola in Canada, alla Scotiabank Arena, dove i campioni in carica dell’NBA vanno a caccia del colpaccio. Partono fortissimo, con un illusorio 10-0 guidato da Lowry, poi però si spengono a lungo andare. Salgono in cattedra invece il solito Kemba Walker e, soprattutto, un mostruoso Jaylen Brown, autore di 30 punti con quasi la perfezione al tiro. I canadesi soffrono tantissimo anche a rimbalzo, pagando in percentuali al tiro nella seconda metà di gara. La pratica è archiviata già al terzo quarto, con l’88-69 dopo 36′ che mette i titoli di coda all’incontro.

Toronto: Van Vleet 27 (9/16, 2/5, 3/3 t.l.), Boucher 24, Lowry 14. Rimbalzi: Ibaka 8. Assist: Lowry 8.

Boston: Brown 30 (5/6, 5/7, 5/6 t.l.), Walker 22, Hayward 14. Rimbalzi: Kanter 11. Assist: Hayward 6, Tatum 6.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Matteo Marchi