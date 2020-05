Basket – NBA, Charles Barkley non ha dubbi : “Si tornerà a giocare al 100%”

Il coraggio delle sue azioni e delle sue affermazioni a Charles Barkley non è mai mancato: nè quando era in campo (con le maglie dei 76ers, dei Suns o dei Rockets, ndr) nè quando è diventato un talent per la tv americana

Il nativo dell’Alabama si è infatti detto sicuro al 100% che la NBA tornerà sul parquet per chiudere la stagione 2019/2020 prevedendo addirittura la data in cui verrà comunicata la scelta: “La decisione arriverà la settimana prossima, e conosco persone nel baseball che dicono che giocheranno al 100%. Anche nell’hockey, si tornerà a giocare presto, credo. Per il football? Credo che ci sarà da aspettare e vedere. Ho parlato con i miei capi a Turner (la compagnia proprietaria di TNT, ndr) e si dice che si giocherà. In Florida a Orlando o a Las Vegas“.

Dopo questo, Barkley prosegue nel suo intervento esponendosi sui possibili scenari relativi all’individuazione di un cestista positivo durante una serie playoff: ” Non si potrebbe certo fermare tutto“, afferma, “Se accadesse, semplicemente quella squadra dovrebbe lasciare. L’intera squadra sarebbe messa in quarantena e fuori dai playoff. La chiave saranno i giocatori: in campo, il distanziamento sociale non è possibile, ma il rischio è fuori: gli atleti staranno in hotel per tutto il tempo, ma chi ci lavora e tiene ad esempio le stanze andrà a casa tutti i giorni dopo il lavoro, e cosa potrebbe accadere? E il servizio in camera? Ci sono tanti fattori da considerare“.

Il luogo indicato per la ripresa delle operazioni, giova ricordarlo, dovrebbe essere il Walt Disney World Resort di Orlando, inserito anche esso nel contesto urbano dove da settimane sta andando avanti peraltro l’unico sport-entertaiment statunitense di questo periodo: il wrestling.

