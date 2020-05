Basket NBA, David Griffin: “Adam Silver ha chiarito che nella prima metà di giugno parlerà sul destino della stagione”

Si stringe il cerchio attorno alle possibilità di ripresa della stagione NBA 2019-2020. A parlarne è David Griffin, a capo della dirigenza dei New Orleans Pelicans, la franchigia nella quale militano tanto Zion Williamson, la prima scelta assoluta del draft 2019, quanto il nostro Nicolò Melli.

Secondo quanto riportato dal writer dei Pelicans Jim Eichenhofer, Griffin afferma che “Adam Silver ha chiarito che in un periodo di tempo compreso tra il 1° e il 15 giugno farà un annuncio di qualche genere, circa la direzione che si prenderà. Aspetterò e prenderò spunti“.

Ha poi aggiunto: “Sarebbe difficile per la lega farci ritornare in campo per prepararci fisicamente per, poniamo, un mese, solo per poi giocare una o due settimane“. Questo indica che, ci dovesse essere una ripresa, tornerebbe di estrema attualità la conclusione ad agosto con tutte le conseguenze successive.

Foto: LaPresse