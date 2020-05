Basket: NBA, Disney World o Las Vegas per l’eventuale ripresa. Si lavora anche sulla nuova stagione

Continuano a emergere indiscrezioni sui possibili piani di ripresa della NBA al termine della fase più acuta della pandemia di coronavirus. La massima lega professionistica americana, ferma da marzo, rimane intenzionata a chiudere la stagione, anche dovendo sconvolgere tutti i piani relativi alla prossima.

Per quanto riguarda la prosecuzione dell’annata corrente, Shams Charania di The Athletic, tra i più celebrati insider, riferisce che ci sarebbero due sedi ideali per dare un termine alla fase agonistica: una è a Orlando, ed è Disney World, l’altra è Las Vegas. L’idea sarebbe di portare circa quaranta persone a franchigia sul posto, continuamente sottoposte a test in due settimane di quarantena, seguite da altre due di allenamenti prima di ricominciare a giocare. Nessuna decisione sul format, e cioè se si ripartirà dalla regular season (o quel che ne resta) o dai playoff.

Sono emerse anche delle possibili novità sulla prossima stagione: le opzioni a disposizione della NBA sono parecchie, e una sarebbe quella del 25 dicembre come data di inizio. Non sarebbe una novità: lo si fece anche nel 2011, di ritorno dal più recente dei lockdown che, occasionalmente, hanno accorciato l’annata.

Foto: LaPresse