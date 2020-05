Basket: NBA, Dwight Howard annuncia la morte per crisi epilettica della madre del figlio

Dwight Howard, attuale centro dei Los Angeles Lakers, ha annunciato questa notte di aver perso la madre del figlio di sei anni. La confessione è arrivata in una conference call, nella quale ha spiegato che il decesso è avvenuto sei settimane fa.

Melissa Rios, nota come Mimi, aveva 31 anni quando è stata colta, lo scorso 27 marzo, da una fatale crisi epilettica mentre si trovava nella sua casa di Calabasas, vicino Los Angeles. Il loro figlio David è uno dei cinque che Howard ha, tutti da donne diverse.

Queste le parole del giocatore: “Dovevo esserci, tanto per mio figlio quanto per la famiglia di Mimi. Stare con loro mi ha dato un certo conforto, in questo periodo davvero difficile, anche se per me è stato davvero duro trovare il modo di parlare di quanto successo con mio figlio David, che ha solo 6 anni“. E poi: “Da un lato ho voglia di tornare a giocare, ma dall’altro so che mio figlio oggi ha bisogno più che mai della mia presenza“.

federico.rossini@oasport.it

