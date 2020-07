Basket: NBA, nove nuovi giocatori positivi al coronavirus. Il conto dal 23 giugno sale a 25, ci sono anche altri 10 membri di staff

<!– –>

Tramite una nota ufficiale congiunta, NBA e NBPA (l’associazione giocatori) fanno sapere che, dal 23 giugno, i giocatori positivi al coronavirus sono diventati 25 su 351, e in particolare in 9 su 344 è stata rilevata la presenza del virus nell’arco di tempo compreso tra il 24 e il 29 giugno.

Allo stesso modo, tra il 23 e il 29 giugno sono stati testati 884 persone facenti parte degli staff delle 22 franchigie che ricominceranno la stagione nella “bolla” di Orlando, in Florida, dal prossimo 30 luglio. In questo caso sono 10 i casi in cui non si è potuto far altro che constatare che il Covid-19 aveva colpito.

Sebbene alcuni dei nomi siano già pubblicamente noti, non è stato dichiarato se e quali giocatori o membri degli staff siano asintomatici o meno. Il brevissimo comunicato congiunto riporta anche che “qualunque giocatore, allenatore o membro dello staff sia stato trovato positivo rimarrà in isolamento volontario finché non soddisferà i protocolli di pubblica sicurezza per uscire dallo stesso e sarà stato autorizzato a farlo da un medico“.

Tra i casi noti dopo i cinque dello scorso marzo (tra cui quello scatenante la sospensione, di Rudy Gobert), ci sono quelli di Nikola Jokic, Malcolm Brogdon, Jabari Parker, Buddy Hield, Alex Len, Derrick Jones Jr., Spencer Dinwiddie e DeAndre Jordan.

Foto: LaPresse

