Basket, NBA: rinviato a data da destinarsi il match Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers

La morte di Kobe Bryant ha sconvolto il mondo del basket e dello sport in generale. L’Nba ha deciso di rinviare a data da destinarsi il derby tra Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers. Un modo per ricordare una delle leggende di questo sport scomparso in maniera tragica poche ore fa.

“L’Nba ha deciso di rinviare la partita in segno di rispetto verso i Lakers, colpiti dalla tragica perdita della loro leggenda Kobe Bryant, di sua figlia Gianna e delle altre 7 persone scomparse in un incidente con l’elicottero domenica“. Giocare allo Staples Center sarebbe stato impossibile. I tifosi e amanti di questo sport, non solo dei Lakers, sono letteralmente sotto shock per quanto accaduto.

Kobe Bryant è deceduto in seguito a un terribile incidente con il suo elicottero nella zona di Calabasas. Al momento non sono ancora chiare le cause dello schianto anche se alcune testate, tra le quali la Gazzetta dello Sport, riportano la notizia che il velivolo sarebbe precipitato per colpa del maltempo.

The following has been released by the NBA pic.twitter.com/NgrEP2qpDi — NBA (@NBA) January 27, 2020

Foto: Lapresse