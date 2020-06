Basket, Nemanja Nedovic lascia ufficialmente l’Olimpia Milano

<!– –>

Il divorzio tra l’Olimpia Milano e Nemanja Nedovic, talentuosa guardia serba che ha militato nel sodalizio meneghino durante le ultime due stagioni, ora è ufficiale. Lo comunica direttamente la società, con un brevissimo comunicato, sul suo sito ufficiale. Nei due anni passati tra le file del team milanese, Nedovic ha giocato 43 partite. Dopo una prima stagione eccellente, il rendimento di Nemanja, complici i numerosi problemi fisici, era peggiorato durante questa sua seconda annata nel capoluogo lombardo. In particolar modo in Eurolega le sue cifre erano calate a picco: nel 2018/2019 il serbo segnava 11,5 punti dal campo con il 46% e il 41% da tre, nel 2019/2020, invece, era sceso a soli a 7,9 punti con il 37% dal campo e il 34% da tre.

La separazione tra le due parti, oltretutto, è dovuta anche al fatto che Milano sta ristrutturando la squadra per poter puntare in maniera più convinta all’Eurolega. Con l’arrivo di Malcolm Delaney e di Davide Moretti, lo spazio a disposizione per Nedovic sarebbe calato e il suo ruolo nel progetto sarebbe stato meno centrale. Per questo motivo, probabilmente, il giocatore preferisce accasarsi da un’altra parte, ove potrebbe avere più minuti a disposizione.

