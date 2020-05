Basket: Nico Mannion resta nel draft NBA

Nico Mannion non ha nessuna intenzione di togliere il proprio nome dal draft NBA. Il nativo di Siena, figlio di Pace Mannion, ha nei fatti confermato la propria intenzione di entrare nella massima lega professionistica americana.

Il nazionale azzurro ha firmato con l’agenzia BDA Sports, come annunciato dalla stessa tramite Instagram, il che va automaticamente a significare che non ritornerà ad Arizona. Per lui si prospetta una chiamata nella seconda metà del primo giro, anche se i mock draft tendono a variare tantissimo la posizione esatta in base ai maggiori o minori dubbi su alcuni aspetti attuali del suo gioco in relazione alla NBA.

Nel draft NBA, oltre all’abitudine di dichiararsi per puntare effettivamente a una scelta al primo o secondo giro, ne esiste anche un’altra: quella di inserire il proprio nome per metterlo in circolazione per poi togliersi entro il limite consentito. Questo accade quando le speranze immediate di andare nella massima lega professionistica americana sono poche, ma si cerca in qualche modo di far sapere al mondo che si esiste. Non è questo, chiaramente, il caso di colui che è destinato a diventare l’ottavo italiano in NBA.

