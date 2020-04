Basket: Nico Mannion si dichiara per il draft NBA 2020

Adesso è ufficiale. Niccolò Mannion, per tutti semplicemente Nico, ha deciso di dichiararsi per il draft NBA 2020, lasciando dunque Arizona dopo un anno di università. Lo ha comunicato lo stesso giocatore tramite il proprio account Instagram.

Di seguito le parole del figlio di Pace Mannion: “Ho deciso di dichiararmi per il draft NBA 2020. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno realmente aiutato attraverso il mio viaggio, voi sapete chi siete, incluso coach Miller per avermi dato l’opportunità di giocare davanti ai migliori tifosi del Paese. Sarò sempre fiero di essere parte della famiglia dei Wildcats! In ultimo, voglio ringraziare in particolare i miei genitori per avermi dato ineguagliato amore e supporto. Non avrei mai potuto farcela senza di voi“.

Loading…

Loading…

Dopo esser stato per buona parte delle previsioni del 2019 intorno alla decima scelta, un calo di rendimento di Mannion arrivato prima dell’interruzione della stagione NCAA lo ha fatto scendere, secondo diversi mock draft, nella seconda metà del primo giro. Rimane però chiaro un fattore: data l’interruzione dell’annata e date anche le nuove regole specifiche per quest’anno in merito ai prospetti, questo si rivelerà un anno un po’ particolare per il draft, con un numero di incertezze più alto del normale.

Non è peraltro chiara la data di svolgimento stessa del draft: ufficialmente il 25 giugno a Brooklyn, ma la questione coronavirus con le possibili implicazioni sulla stagione NBA potrebbero farlo slittare.

Credit: Ciamillo