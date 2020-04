Basket, Nico Mannion: “Voglio diventare un All-Star NBA e vincere campionati. Con la Nazionale voglio arrivare alle Olimpiadi del 2021

Dopo essersi dichiarato eleggibile per il Draft NBA 2020, Nico Mannion comincerà di fatto la sua carriera professionistica nel mondo del basket a partire dalla prossima stagione con la sua annata da rookie nel massimo campionato americano di pallacanestro maschile. Il nativo di Siena classe 2001 ha debuttato il 1° luglio 2018 con la maglia della Nazionale italiana ed ora può essere considerato uno dei punti fermi per la selezione azzurra del futuro. In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Mannion ha parlato dei suoi obiettivi in NBA e con la maglia azzurra.

“Mio padre mi ha raccontato alcune storie sulla NBA dei suoi tempi. Ma ricordo soprattutto un consiglio che mi ripete di continuo: è molto più facile entrare nella lega piuttosto che rimanerci a lungo – ha spiegato il play-maker uscito da Arizona – Il mio obiettivo, di conseguenza, non è soltanto debuttare e giocare, ma diventare un All-Star e vincere campionati, portare a casa un anello. Mio padre mi consiglia di continuo di restare umile ed imparare, con gli occhi e con l’allenamento, il più possibile dai veterani. L’altro consiglio molto importante è che devo rimanere me stesso, non cambiare.”

“Voglio arrivare alle Olimpiadi 2021 e indossare ancora la maglia azzurra ogni volta che potrò – ha detto Mannion – Con Salvatore Trainotti e Rick Fois ci siamo messaggiati a lungo, è stato bello leggere dalle loro parole quanto sia considerato importante per il futuro della nazionale. Non vedo l’ora di tornare in campo con i compagni in azzurro. Formeremo una bella squadra, ne sono convinto.”

