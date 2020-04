Basket, no alle 20 squadre, iscrizioni, italiani, porte chiuse: Serie A, la complessità del quadro attuale

Moltissime sono le questioni che sono state trattate all’interno dell’Assemblea di Lega Basket Serie A (LBA) che ieri ha tentato di definire qualche passaggio verso la nuova stagione di Serie A, con quella passata ormai conclusa senza vincitori né vinti. Dalle moltissime notizie a mezzo stampa emerse si compone un quadro particolarmente variegato, che parte però da un punto fermo: è stata bocciata la proposta di giocare un campionato a 20 squadre con due gironi da 10. Rimangono in piedi tutte le possibilità che prevedono un numero pari di partecipanti, per evitare quello che è capitato quest’anno con la sparizione dal basket che conta di Avellino, protagonista di un crack finanziario e di una doppia auto-retrocessione in Serie B.

Le iscrizioni potrebbero subire inoltre uno slittamento, per far fronte alla nuova situazione: si andrebbe a parlare del 31 luglio, un termine molto più dilazionato rispetto a quello delle ultime stagioni, seppur di alcune settimane. Si tratterebbe di un obiettivo comune tanto alla LBA quanto alla LNP, che sovraintende ai campionati di A2 e B. Rimane anche il nodo delle porte chiuse: sono note le resistenze di molti a ricominciare senza pubblico, e per questo sarebbe stata istituita una commissione apposita per discutere dell’argomento con il CONI, anche in relazione alla data di ripartenza.

Infine, il nodo italiani: sarebbe partita una proposta di superare il format del 5+5 o 6+6, il che comporterebbe una diminuzione dei giocatori del nostro Paese in campo. Proposta, questa, che farebbe senza dubbio discutere, riproponendo tantissime discussioni, ma che potrebbe mettere molto facilmente sull’attenti FIP e GIBA, come già avvenuto più di una volta in passato.

Credit: Ciamillo