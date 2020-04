Basket: nuove regole per il draft NBA. Niente workout, colloqui per un massimo di quattro ore con i prospetti

A causa della pandemia di coronavirus, le regole del draft NBA 2020 subiscono cambiamenti importanti, in attesa di eventuali decisioni addirittura sul rinvio della cerimonia di selezione dei nuovi giocatori giovani da parte delle franchigie.

In particolare, come riporta Shams Charania di The Athletic, ma anche Associated Press e ESPN, dalla NBA è giunto alle franchigie il nuovo regolamento sulle selezioni dei giocatori, diventate radicalmente diverse a causa della situazione attuale. Non potendosi svolgere dei workout, ci potranno essere dei colloqui virtuali con i prospetti verso i quali c’è un interesse, ma non si potranno superare le quattro ore, di cui il massimo settimanale è di due. Non si potranno inoltre trasmettere in diretta gli allenamenti. Sarà invece possibile visionare i filmati relativi a partite che si sono giocate prima che arrivasse lo stop alla NBA determinato dalla positività al virus di Rudy Gobert degli Utah Jazz.

Il draft dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) tenersi il 25 giugno al Barclays Center di Brooklyn, ma potrebbe anche subire un rinvio in base a quello che accadrà nel resto della NBA.

Foto: LaPresse