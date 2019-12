Basket, Olimpia Milano e un film già visto: partenza a razzo e poi la crisi. I playoff si complicano

Natale è il periodo dell’anno in cui in televisione vengono riproposti sempre gli stessi film anno dopo anno. Anche per i tifosi dell’Olimpia Milano la situazione sembra essere la stessa, un copione già visto e rivisto stagione dopo stagione, con la squadra che parte fortissimo in Eurolega e poi vive una profonda crisi, quella che stanno vivendo ora gli uomini di Ettore Messina.

Con il Real Madrid è arrivata la quinta sconfitta consecutiva dopo quelle con Efes, Olympiacos, Stella Rossa ed Asvel Villeurbanne. Un momento davvero nerissimo per l’Armani Exchange, che rischia di compromettere la straordinaria partenza di inizio anno, con la squadra di Messina che otteneva vinceva e convinceva, trovando nel Forum un fortino inespugnabile anche per corazzate come il Barcellona.

L’obiettivo di Milano resta comunque la qualificazione ai playoff e guardando la classifica in questo momento l’Olimpia sarebbe ottava e dunque qualificata. Certo la situazione anche solo poche settimane fa era completamente diversa, con la squadra di Messina che addirittura lottava per la leadership. Va comunque detto che Milano non è partita per essere una delle prime formazioni dell’Eurolega e che realisticamente dovrà lottare fino all’ultima giornata per entrare tra le prime otto.

Il calendario offre all’Armani Exchange l’immediata possibilità di riscatto, visto che il prossimo impegno (giovedì sera) sarà in casa contro il Valencia. Gli spagnoli sono sicuramente in forma come dimostrano le ultime due vittorie consecutive, e la loro posizione attuale in classifica rende il match uno scontro diretto per i playofff. Milano, però, è più forte e cercherà di sfruttare l’effetto Forum, che sarà certamente quasi tutto esaurito per una delicatissima sfida europea.

Loading…

Loading…

Successivamente Milano giocherà in Russia contro il CSKA Mosca, aprendo un filotto di partite veramente decisive per la truppa di Messina. La sfida casalinga con lo Zenit è sicuramente la più dolce, perchè poi arrivano due viaggi ad Istanbul con la capolista Efes e il Fenerbahce, poi uno a Tel Aviv con il Maccabi ed in mezzo anche uno scontro con il Panathinaikos.

Milano deve uscire dalla crisi al più presto, perchè è arrivata in quel momento della stagione dove non si può più sbagliare. Nel prossimo mese l’Olimpia si gioca il proprio futuro europeo e fallire ancora i playoff sarebbe un film rivisto mille volte e che ormai ha veramente stancato.

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo