Basket: Olimpia Milano in emergenza, si fermano per infortunio Riccardo Moraschini e Jeff Brooks

Doppia tegola molto difficile da digerire in casa Olimpia Milano, costretta a dover fare a meno per i prossimi impegni di due pedine importanti del calibro di Riccardo Moraschini e Jeff Brooks. Nel corso dell’ultima partita di campionato giocata tra le mura amiche dell’Allianz Cloud contro Treviso, vinta nettamente con il punteggio di 91-67, si sono infortunati infatti entrambi i giocatori italiani del roster meneghino allenato da coach Ettore Messina.

Quest’oggi la società lombarda ha ufficializzato i problemi fisici dei due cestisti, con Moraschini che ha riportato lo stiramento del gemello mediale della gamba sinistra mentre Brooks ha accusato lo stiramento del bicipite femorale della coscia destra. La situazione dell’ala piccola ex Brindisi verrà rivalutata nelle prossime settimane, mentre lo stop del lungo ex Sassari sarà di almeno dieci giorni secondo il primo report medico dell’Olimpia. Queste due assenze rischiano di pesare notevolmente per una squadra che si appresta ad affrontare un terribile tour de force di cinque trasferte consecutive tra Serie A ed Eurolega estremamente importanti per il prosieguo della stagione.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading…

Loading…

Credit: Ciamillo